Sectorizan red de agua potable para mejor servicio

Villa Unión, Coah.- El alcalde Sergio Cárdenas Chapa destacó que personal del departamento de Simas realizó trabajos de sectorización de la tubería del agua, a fin de mejorar el abasto del vital líquido en beneficio de familias de la Zona Centro del municipio.

“Se realizó una sectorización en la calle Zaragoza, para brindar una mejor presión del agua potable en los domicilios de esta parte de la mancha urbana; estamos hablando de cuatro cuadras, entre la calle Rayón y la calle Obregón”, indicó el edil.

Se ha logrado con ello mejorar en forma importante el abasto del agua a los hogares, ya que así se constató entre la propia ciudadanía, que ha mostrado su beneplácito por esta mejora en el suministro del vital líquido.

Es una preocupación constante de la Administración 2018 “Trabajando Unidos”, el hacer más eficiente el servicio de agua potable en todos los sectores; en esta ocasión han sido alrededor de 20 familias las beneficiadas, expuso el alcalde.

“Nosotros seguiremos trabajando para que cada uno de los rincones del municipio cuente con suficiente abasto del agua, ya que existen sectores donde por años han padecido por la baja presión del vital líquido”, manifestó Cárdenas Chapa.