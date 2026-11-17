NAVA, Coahuila - El accidente registrado días atrás en la carretera federal 57, en el tramo Morelos-Nava, cobró una segunda víctima mortal, luego de que Héctor Iván Hernández García, de 43 años, falleciera este martes a consecuencia de las lesiones sufridas durante el percance.

Hernández García viajaba como acompañante en un automóvil Chevrolet Impala blanco, conducido por Julio César Garza López, de 42 años, quien murió en el lugar después de que la unidad se impactara contra una palma.

Detalles del accidente

Tras el accidente, Hernández García y José Domingo Rodríguez Hernández, de 38 años, fueron trasladados inicialmente al IMSS de Nava y posteriormente al Hospital General de Zona número 11, en Piedras Negras, para recibir atención médica.

El fallecimiento de Hernández García fue notificado a la Fiscalía General de Justicia durante el mediodía de este martes. En tanto, José Domingo Rodríguez Hernández permanece hospitalizado en estado grave.