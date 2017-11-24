Sin lesionados tras ladearse carga de un torton

ALLENDE, COAH.- Debido al peso que transportaba Adalberto Mata Coronado, chofer de un tráiler marca Internacional modelo 2012 color blanco, al entrar a la curva que se ubica bajo el puente elevado Allende-Morelos, pierde el control de la unidad provocando una salida del camino, desparramando su mercancía de láminas y material PTR.

Procedente de Saltillo con destino a la fronteriza ciudad de Acuña, Adalberto Mata Coronado, chofer del camión, señaló que al tomar una curva ya para ir directo hasta Ciudad Acuña, la carga que transportaba, (láminas y PTR para soldadura) se le ladeó, provocando que la unidad perdiera el control momentáneamente, logrando estabilizar el tráiler, evitando que se volcara.

No se presentaron personas lesionadas, ya que los hechos se registraron a las 8.40 de la mañana, cuando circulaba por la carretera Federal 57 llegando al municipio de Allende, donde intentó tomar la carretera Allende-Acuña, y en la curva fue donde se registró el accidente, al ladearse toda la carga.

Adalberto Mata Coronado, chofer del tráiler Internacional 2012 color blanco, señaló que el accidente se debió a que la carga se ladeó, a la entrada del municipio de Allende.