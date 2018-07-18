Sin resolver problema de despidos injustificados

Villa Unión, Coah.- No permitiremos que en Villa Unión se nos siga humillando como años atrás lo han hecho alcaldes del PRI, señalaron ayer Isabel y Alicia Aguilar de la Cruz, trabajadoras del departamento de Vialidad Escolar.

Como se recordará Isabel y Alicia Aguilar junto con dos compañeras más, de la presidencia municipal de Villa Unión, fueron humilladas y maltratadas por la primera dama del municipio Eva Lafuente Güereca, quien además de no pagarles la quincenade su sueldo en la presidencia, las corrió, señalándoles únicamente que ya “Sabían Porqué”.

Los motivos, señalan las denunciantes, fue porque apoyamos a nuestra sobrina Lidia Aguilar candidata a la presidencia de Villa Unión, por Morena, lo que pedimos aquí en Villa Unión es un cambio, ya estamos hartos de lo mismo, los alcaldes no hacen nada, y al apoyar a nuestra sobrina como candidata de “Juntos haremos Historia”, nos costó el trabajo, además de que nos dijo la primera dama hasta de lo que íbamos a morir, delante de mucha gente que estaba en la presidencia.

La prepotencia y abuso del poder de los funcionarios públicos de Villa Unión, no tiene límites denunciaron ayer las afectadas, que declararon que se espera que esta situación se solucione inmediatamente, ya que se tenía programada una manifestación frente la presidencia municipal en contra del alcalde y la primera dama Eva Lafuente Guereca.