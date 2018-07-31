Sindicalía da seguimiento a medición y deslinde de predios

Villa Unión, Coah.- Se da seguimiento a las tareas de medición y deslinde de predios, en atención a las solicitudes que hacen los propios ciudadanos, así lo dijo en entrevista la síndica del Ayuntamiento, Rosa Margarita Mendoza Guevara.

Añadió que por indicaciones del alcalde Sergio Cárdenas Chapa se otorga el apoyo a propietarios de predios que para sus fines legales solicitan el deslinde y la medición de sus terrenos.

“La gente nos solicita mediciones, tanto para la elaboración de planos como para su proceso de escrituración de predios, por lo que prácticamente a diario tenemos salidas para llevar a cabo esta tarea”, resaltó la funcionaria.

Se aplica un costo económico en la medición y deslinde de terrenos, expuso, al agregar que son requisitos que establece el Instituto de Catastro, como parte del proceso de escrituración y elaboración de planos.

También Mendoza Guevara resaltó que se da seguimiento al programa de escrituración a bajo costo, coordinado por la CERTTURC, en beneficio de los habitantes de distintas colonias populares del municipio.