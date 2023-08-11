Sorprende hombre tirado en vía pública

Zaragoza, Coah.- Un hombre alertó a las autoridades, al ser reportado por la ciudadanía por encontrarse tirado sobre una banqueta entre las calles Ocampo y Allende, en el municipio de Zaragoza.

Los elementos al revisar al hombre se percataron, que solamente se encontraba dormido por estar en completo estado de ebriedad, por lo que las autoridades le brindaron el debido apoyo para llevarlo a su vivienda y que no estuviera en peligro en la vía pública.

Agregaron, que son más frecuentes este tipo de reportes ya que han aumentado los casos de hombres tirados en las vías públicas, regularmente se trata de sujetos en completo estado de ebriedad.