Sufre menor descarga eléctrica en el municipio de Morelos

Morelos, Coah.- Un joven de 13 años sufrió quemaduras de primer grado en sus manos, tras recibir una descarga eléctrica en el patio de un domicilio, ubicado en la calle Zaragoza poniente del municipio de Morelos.

El joven identificado como Juan José N, fue trasladado al centro de salud de la localidad para su debida valoración médica.

“La madre (identificada como Anita N de 38 años de edad), nos reportó el incidente a las 11 con 15 minutos de la noche del jueves, donde el menor sufrió la descarga cuando intentaba descolgar ropa del tendedero de la vivienda, el cual presuntamente se hallaba energizado”, declaró el titular de Protección Civil y Bomberos, José Raúl Garza Tron.

El área fue acordonada con cinta roja, dejando notificación a familiares de la propietaria de que no podrán ingresar al domicilio ni activar la energía eléctrica, hasta que el cableado sea valorado por un electricista del municipio.