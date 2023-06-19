Sufren apagones por oleada de calor

Nava, Coah.- Ciudadanos de los Cinco Manantiales manifiestan apagones de días y daños a sus aparatos electrónicos, debido al mal funcionamiento de transformadores y a la sobrecarga de energía en los hogares por esta oleada de calor.

Muchas colonias de los municipios de la región, reportan estar si luz durante horas o incluso días, y aseguran no ser atendidos por las cuadrillas de la Comisión Federal de Electricidad.

La dependencia, indicó que hay muchos aparatos electrónicos de alto voltaje funcionando simultáneamente, lo que causa que los transformadores se sobrecalienten y fallen, ya que no se cuentan con los equipos adecuados para suministrar la energía eléctrica y tolerar esta oleada de calor.