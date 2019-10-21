Suicidios se pueden prevenir: Zenón Vázquez

NAVA, COAH. El alcalde Sergio Zenón Velázquez Vázquez se mostró preocupado tras los hechos suscitados en su municipio al presentarse dos suicidios protagonizados por jovencitos.

En su discurso ante los alumnos de la escuela secundaria Vito Alessio Robles recalcó la importancia de detectar estas situaciones de depresión extrema, y si a un compañero lo observan con una actitud diferente que se aísla de los demás, lo reporten de inmediato a los docentes de su plantel.

Velázquez Vázquez subrayó que la labor de las autoridades para prevenir estos sucesos no es suficiente, se necesita la colaboración de los padres de familia que ellos más que nadie son los principales protagonistas que pueden detectar una situación de riesgo con sus hijos.

“Cuando nuestros hijos empiezan actuar mal, diferente o que presentan problemas en su conducta, debemos acudir a las autoridades y a las dependencias de nuestro municipio de inmediato, tales como el DIF, me reuniré con su personal para trabajar en las estrategias de la prevención del suicidio, acudiremos a las colonias y hasta donde sea posible para concientizar a la comunidad sobre este tema”, subrayó el alcalde.