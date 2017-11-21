Supervisa obras Presidenta Municipal

NAVA, COAH.- Sin descanso alguno a pesar de que está por concluir esta administración municipal 2014-2017, Ana Gabriela Fernández Osuna, lleva a cabo supervisión de obras que se ejecutan en el municipio.

Estamos trabajando al 100% debido a que poco tiempo nos queda para poder hacer entrega a la ciudadanía de las diferentes obras que se realizan en su beneficio, ya que cada una de estas grandes obras están siendo realizadas para beneficiar a muchas familias, y no solo a grupos de personas, nuestra prioridad siempre fue en esta administración, trabajar para todos los navences.

Ana Gabriela Fernández Osuna, primera edil del municipio, declaró asimismo que gracias al apoyo del gobernador del estado Rubén Moreira Valdez, muchas fueron las obras que se ejecutaron en esta administración, obras que perdurarán en beneficio de la ciudadanía navence.