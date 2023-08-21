Supervisa Pepe Díaz construcción de escuela

Allende, Coah.- El alcalde Pepe Díaz Gutiérrez, supervisó la primera etapa de la construcción de la nueva escuela primaria que beneficiará a más de mil estudiantes de la zona sur-poniente de la ciudad.

La obra, que se realiza en sinergia entre Gobierno Estatal y Municipal, ha sido el anhelo por muchos años y ahora se hace realidad gracias al compromiso de las autoridades con la educación de las niñas y niños de Allende.

“Estamos muy contentos de ver cómo avanza esta obra tan valiosa, que permitirá a nuestros estudiantes tener un espacio digno y adecuado para su formación académica”, expresó el alcalde.

La nueva escuela primaria contará con 12 aulas, una biblioteca, una sala de cómputo, una dirección, servicios sanitarios y áreas verdes. Se espera que esté terminada para el siguiente ciclo escolar 2024.

El alcalde destacó que con esta obra se evitará que los alumnos tengan que trasladarse de uno hasta cuatro kilómetros en los casos más alejados, lo que representará un ahorro de tiempo y dinero para las familias.

Asimismo, señaló que la nueva escuela primaria beneficiará a los habitantes de las colonias Granjas, Ampliación Granjas, Joya, Nogalar, Parques, San José, presidentes y demás de la zona sur-poniente de la ciudad.

“Reafirmamos nuestro compromiso con la educación de las niñas y niños de Allende, porque sabemos que es la base para el desarrollo y el progreso de nuestro municipio. Seguimos trabajando y creciendo juntos”, concluyó el alcalde.