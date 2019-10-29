Supervisa Sergio Zenón obra de remodelación

NAVA, COAH. - Acompañado de sus directores de Obras Públicas y de Desarrollo Social, el alcalde Sergio Zenón Velázquez Vázquez supervisó los avances de la remodelación del auditorio municipal 21 de Febrero, que va en un 60 por ciento de construcción en su fachada, así como la reparación de detalles de infraestructura que presentó al inicio de la obra.

“Es un compromiso nuestro para los habitantes de nuestra ciudad tener listo a la brevedad este lugar que es utilizado para eventos sociales como de espectáculos en nuestro municipio, por tal motivo confió en que para estas próximas fechas esté totalmente acabado y pueda brindar el servicio a la comunidad totalmente remodelado”, aseguró el alcalde.

Con una inversión directa del municipio se dio inicio a esta remodelación del auditorio municipal, además de ajustes en la vialidad en la entrada a la arteria principal Leónides Guadarrama cruce con calle Mondragón, donde se habían presentado accidentes viales, eliminando el área de estacionamiento en dicho bulevar.