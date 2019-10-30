También habrá ambulancias

ALLENDE, COAH. - Bajo la instrucción directa del alcalde Antero Alvarado Saldívar, el departamento de Protección Civil instalará un centro de atención médica para aquellas personas que sientan mal, tras el dolor de la pérdida del ser querido, además de la ambulancia y las otras unidades de rescate, aseguró el director de la dependencia Hugo Martín Zubeldia.

Las recomendaciones que extienden a la comunidad en estos días de fiesta de recordar a nuestros difuntos que se acostumbra ingerir bebidas alcohólicas, es hacerlo con moderación y no asistir en malas condiciones al campo santo, con la finalidad de mantener su seguridad como la de los asistentes.

En lo referente a los conductores de vehículos que transiten por estas áreas, se les pide hacerlo con baja velocidad para proteger a los peatones, ya que en estas fechas habrá mucha gente que asista a pie y se busca que no se suscite ningún accidente.

Finalizó recomendando a los padres de familia no perder de vista a los menores en el interior del panteón, ya que podrían accidentarse cayendo en alguna fosa o que se lastimen con las lápidas al estar corriendo o jugando.