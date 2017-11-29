Temen regreso de la delincuencia organizada a la región

ALLENDE, COAH.- Temen ciudadanos de 5 Manantiales, regresen los grupos de la delincuencia organizada tras cambio de gobierno, señaló ayer Olga Lidia Saucedo García, presidenta de la Asociación Alas de la Esperanza, en búsqueda de familiares no localizables.

Existe temor, afirmó ayer Olga Lidia Saucedo, de que la delincuencia organizada regrese nuevamente como en el 2011, cuando en nuestra región Norte de Coahuila, se registraron hechos violentos que no quisiéramos recordar nunca.

Rubén Moreira Valdez, gobernador del Estado, apuntó ayer Olga Lidia Saucedo, nos ha dado su apoyo al 100% en la localización de nuestros familiares, donde en algunos casos los hemos encontrado vivos, en alguna celda de algún estado de la república, pero vivos; en otros casos nos ha tocado localizarlos muertos, como es el caso mío, declaró Saucedo García, al recordar como en el 2011, en el mes de diciembre, sufrió la desaparición de su hija y 10 familiares más de su yerno, a quienes después de varios años de búsqueda, fueron localizados sus restos calcinados.