Termina campamento “Korean Camp 2023”

Nava, Coah.- Con la presencia de 150 alumnos del municipio de Nava y de la Región de los Cinco Manantiales, se vivió el cierre del Korean Camp 2023, siendo este el segundo año consecutivo en donde se comparte la cultura coreana.

“Junto a los instructores aprendimos de la cultura de este país, sobre sus costumbres, bailes, vestimenta y también nos compartieron su gastronomía, estoy muy contenta de ser nuevamente elegidos para la organización de este importante evento”, declaró la alcaldesa, Pily Valenzuela Gallardo.