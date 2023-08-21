Contactanos

Coahuila

Termina campamento “Korean Camp 2023”

Participaron 150 niños y jóvenes de la región de los Cinco Manantiales.

Alberto Ibarra Riojas
Por Alberto Ibarra Riojas - 21 agosto, 2023 - 03:26 p.m.
Termina campamento “Korean Camp 2023”
Este es el segundo año en el que se realiza este evento.

Nava, Coah.- Con la presencia de 150 alumnos del municipio de Nava y de la Región de los Cinco Manantiales, se vivió el cierre del Korean Camp 2023, siendo este el segundo año consecutivo en donde se comparte la cultura coreana.  

“Junto a los instructores aprendimos de la cultura de este país, sobre sus costumbres, bailes, vestimenta y también nos compartieron su gastronomía, estoy muy contenta de ser nuevamente elegidos para la organización de este importante evento”, declaró la alcaldesa, Pily Valenzuela Gallardo.  

