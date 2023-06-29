Tiene Villa Unión mayor consumo de agua potable

Villa Unión, Coah.- Entre los municipios que conforman la región de los Cinco Manantiales, ha quedado registro de que la población de Villa Unión es la que mayor demanda de agua potable tiene para uso doméstico y personal.

Tras una reunión con los alcaldes de la región, se determinó que Villa Unión extrae entre 90 a 100 litros por segundo del ojo de agua que abastece a la red general, mientras que, en el municipio de Allende, donde la población es seis veces mayor, se consumen 170 litros por segundo.

Lo que significa que el consumo per cápita en la localidad es de mil 700 litros de agua diarios, considerado como alta demanda, por lo que las autoridades realizan un llamado a la ciudadanía para cuidar el vital líquido, ya que, de no procurarla y usarla responsablemente, sectores altos como el Oriente se verán afectados, más para esta temporada de calor.