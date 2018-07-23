Todo listo para aniversario del Ejido

Morelos, Coah.- El domingo 29 de julio tendrán verificativo los festejos por el 87 aniversario de fundación del ejido Morelos, por lo que los preparativos están avanzados para llevar a cabo esta fiesta tradicional.

El presidente del Comisariado Ejidal, Antonio Garanzuay, resaltó en entrevista que se cuenta con el absoluto apoyo de la alcaldesa Virginia Gabriela Zertuche Flores y su cabildo, para la realización de los festejos de aniversario.

Las celebraciones iniciarán con la acostumbrada cabalgata, que dará comienzo a las 10 de la mañana el próximo domingo 29 de julio en el ejido Los Álamos, para culminar en el ejido Morelos en medio de un gran ambiente festivo.

Habrá comida para todos los cabalgantes y una verbena popular, con juegos y concursos para todos los asistentes; se contempla asimismo la coronación de la Reina del Ejido, y un baile popular gratuito para toda la comunidad.

Don Antonio Garanzuay hizo extensiva la invitación a nombre del ejido Morelos, a los habitantes de la región Cinco Manantiales, para que se den cita en este tradicional festejo que se habrá de realizar en el marco de un ambiente familiar.