Todo listo para la cabalgata de Allende

ALLENDE, COAH. - Todo listo para la edición número 25 de la Cabalgata de Allende dedicada al Sr. Juan Ortiz Montreal este próximo 19 de octubre donde el comité organizador presentó el programa que se realizará en los dos días de exposición ecuestre. Será el arranque en la Misión de San Bernardo del Municipio de Guerrero donde se llevará el registro de jinetes y posterior el protocolo de arranque para dirigirse a la Unión ganadera del Municipio de Villa Unión donde serán recibidos con una serie de actividades y comida para los participantes.

El día domingo 20 de octubre partirá hacia el municipio de Allende para arribar por la tarde a la Arena Rodeo Carta Blanca donde se efectuarán jaripeos y rodeos además de la presentación de grupos musicales.