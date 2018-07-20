Todo un éxito campaña de descacharrización

Nava, Coah.- Fuertes campañas de limpieza se han estado implementando en el municipio de Nava desde el inicio de la Administración 2018, la cual encabeza el alcalde Sergio Zenón Velázquez.

Esta semana se realizó una campaña de descacharrización en la colonia CAP ubicada en la delegación Venustiano Carranza, así lo informó el titular de Ecología Municipal, Mario Rosas Castañeda, "se contó con una impresionante participación por parte de los habitantes del sector, atendiendo el llamado de desechar los cacharros de sus patios, ya que éstos pueden generar la proliferación de mosquitos que trasmiten el dengue", recalcó.

El titular de la dependencia detalló que por instrucciones del alcalde,se está apoyando a la ciudadanía acercando la tolva recolectora de cacharros a los diferentes puntos del municipio y que además en cada campaña que se realiza se cuenta con el apoyo de una traila para apoyar a las familias a trasladar los cacharros a la tolva que se instala en el sector.

En esta ocasión se visitó la colonia CAP, donde gracias a la participación de la ciudadanía se logró juntar una inmensa cantidad de llantas, fierro viejo, muebles viejos que ya no se utilizan, entre otros cacharros.