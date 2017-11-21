Tradicional festival revolucionario en escuela Benito Juárez

VILLA UNIÓN, COAH.- La alumna Andrea de la Garza García, resultó seleccionada como Adelita 2017-2018, en el marco del tradicional festival revolucionario, efectuado en instalaciones de la escuela primaria Benito Juárez de este municipio.

En el evento se contó con la presencia del regidor Juan Carlos Pérez Vázquez, en representación del alcalde Ezequiel Fuentes Muñoz, y de la jefa de sector de escuelas primarias, Leticia Santos Martínez.

El director de la institución educativa, Ariel Alejandro Ramírez Toscano, agradeció la participación de alumnos y alumnas en el tradicional certamen revolucionario, así como de maestros y padres de familia, por hacerlo posible.

La pequeña Andrea quien resultó seleccionada como Adelita, estuvo acompañada por su Juan: Tomás Dimitri Flores Avilés; como Valentina fungió la alumna Valeria Higas Gallegos, y su Juan: Arnulfo Romo Sotelo.

Como Jesusita resultó seleccionada la alumna Miranda Contreras Acosta y su Juan, Axel Alfonso Mendoza Ramírez; como Juan Gallo fungió Maricruz Santana Mezquitic, y su Juan Saúl Ramírez Vázquez; como Marieta, Norely Sánchez Vázquez, y su Juan, José Miguel Santana Mezquitic.