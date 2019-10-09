Tramitará Nava cartas de no antecedentes

NAVA, COAH. - Para apoyar a la ciudadanía en trámites que incluyen tener que trasladarse al municipio de Piedras Negras, como lo es la solicitud de la carta de no antecedentes penales, la Administración Municipal de Nava a cargo de Sergio Zenón Velázquez Vázquez por conducto de su dependencia municipal de Atención Ciudadana, abrió la recepción de documentos para realizar este trámite desde el portal digital del Gobierno del estado.

Los interesados deberán presentar su identificación oficial con fotografía y su acta de nacimiento en originales, acompañado del recibo de pago del servicio, para que se realice su trámite que solo tardará 30 minutos.

Esta oportunidad es gracias a la gestión de la Administración Municipal y la buena disposición del Gobierno del estado para ofrecer este trámite sin tener que acudir directamente al Centro de Readaptación Social ubicado en Piedras Negras.