Transporte de personal de Fujikura vuelca sobre la 57

Nava, Coah.- Un camión de transporte de personal, propiedad de la empresa Transportes Odel, se volcó la madrugada del miércoles, sin que se hayan reportado personas lesionadas.

El percance se registró a las 2:40 horas del miércoles sobre la carretera Federal 57 a la altura de la planta Coca-Cola, en el municipio de Nava, de acuerdo al reporte de la Policía Federal División Caminos estación Piedras Negras.

El conductor fue identificado como Pedro Gallegos García, de 33 años de edad, con domicilio en el municipio de Allende, quien manifestó que perdió el control del volante al tomar algo de grava a la orilla de la carretera, sobreviniendo la volcadura.

La unidad de transporte de personal que da servicio a Fujikura volcó sobre su costado izquierdo; sin embargo, a pesar de lo aparatoso del accidente, se informó que no hubo personas lesionadas ni daños a otros vehículos, por lo que se procedió a retirar el vehículo realizando algunas maniobras en el lugar.

Los hechos se registraron a las 2:40 de la madrugada, cuando trabajadores de Fujikura eran trasladados a diferentes municipios de los 5 Manantiales, en Transporte Odel.