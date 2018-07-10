Un éxito arrancones de octavo de milla

ALLENDE, COAH.-. Con éxito se realizó aquí un evento de arrancones octavo de milla sobre la calle José Zertuche a un costado del plantel Cecytec, sin que se registraran incidentes y en un ambiente al cien por ciento de corte familiar.

El director de Seguridad Pública, Hugo Martín Zubeldía Cantú, destacó que la Policía municipal el Cuerpo de Bomberos y personal de Protección Civil brindaron seguridad a los asistentes y participantes en el evento de automovilismo.

La organización estuvo a cargo de distintos clubes de automovilismo de la Región Cinco Manantiales, de Piedras Negras, Ciudad Acuña, y de la Región Carbonífera, realizando más de 100 carreras o competencias de arrancones.

“Se contó también con la presencia y apoyo de Fuerza Coahuila en este magno evento, a fin de que las cosas se llevaran en orden; por fortuna hubo cero accidentes, no se registraron contratiempos de ninguna índole”, destacó Zubeldía Cantú.

Además de los arrancones de octavo de milla, hubo también quema de llantas y otros concursos, en un ambiente de gran camaradería entre los competidores.

Cabe destacar que fue un evento familiar, con duración de más de seis horas, sin la presencia de alcohol y sin que se registraran riñas o altercados.

Total apoyo de Seguridad Pública y Protección Civil.