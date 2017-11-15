Un éxito carrera ciclista

ZARAGOZA, COAH.- Con éxito se llevó a cabo la VIII Carrera Ciclista de Montaña, en las inmediaciones del rancho ecoturístico Tío Tacho de este municipio, contando con la participación de competidores de las distintas regiones del estado.

El alcalde Leoncio Martínez Sánchez, agradeció las atenciones del señor Norberto de Luna, propietario del rancho Tío Tacho, quien año tras año viene apoyando la organización de este evento ciclista que ha cobrado gran auge a nivel estatal.

La competencia ciclista se jugó en distintas categorías, como son: Avanzados, Intermedios e Iniciados, en las ramas Varonil y Femenil, con rutas de 18 y 35 kilómetros, siendo esta la octava edición de la carrera, cuyas utilidades serán destinadas en apoyo al Cbta 210 de este municipio.

Al término del evento, se efectuó la ceremonia de premiación, tanto en efectivo como con medallas y trofeos, para los primeros lugares de la carrera, agradeciendo a todos por su entusiasta participación, subrayó el edil.