Un éxito “Platicando con tu Alcalde”

Allende Coah.- “Platicando con tu alcalde”, programa implementado por el presidente municipal Antero Alvarado Saldívar, ha dado buenos resultados, donde todos los martes, muchas familias allendenses, llegan algunos a tratar algún problema que tienen, otros solo para saludar o tomarse la foto para el “feis” con su alcalde.

Antero Alvarado Saldívar, primer edil allendense, declaro que desde que se inició nuevamente el programa. - “Platicando con tu alcalde”, muchas personas se han acercado, algunos para pedir luminarias en su sector donde viven, otros con problemas diversos, pero a todos se les atiende, permitiendo así de esta forma mantener el vínculo de acercamiento entre las autoridades y la ciudadanía.

Mucho nos hace falta por hacer en Allende, pero sabemos que poco a poco lo vamos solucionando todo, actualmente nos hemos enfocado en darle solución al problema que existía por años por los escases de agua potable en algunos sectores del municipio, problema, que con tiempo se fue solucionando, antes de que llegáramos a la canícula, hoy muchos de estos sectores que años atrás tenían poca presión del preciado líquido, ya mantienen suficiente agua y de calidad en sus casas.