Un éxito programa “platica con tu Alcalde”

Allende, Coah.- En la plaza principal se realizó una edición más del programa “Platica con tu Alcalde”, logrando brindar atención a alrededor de 40 ciudadanos que acudieron a sostener audiencia con el alcalde Antero Alberto Alvarado Saldívar.

En entrevista, el primer edil destacó que tuvo la oportunidad inclusive de atender a un grupo de madres de pequeños con discapacidad provenientes del municipio de Nava, quienes acudieron para solicitar apoyo.

“Los ciudadanos realizaron distintas gestiones en materia de recolección de basura, alumbrado público, y seguridad pública, entre otros temas; el compromiso con la ciudadanía se multiplica por cuatro”, manifestó.

Se equivocaron quienes vaticinaron que después del 1 de julio el alcalde cambiaría su actitud hacia la gente; por el contrario, se responde con mayor énfasis a la confianza otorgada por la ciudadanía, subrayó Alvarado Saldívar.

“Nos ponemos en los zapatos de la gente para brindar la mejor atención; hoy también se acercaron personas para felicitarnos, y para decirnos que se ha logrado recuperar la paz y la tranquilidad de los allendenses”, dijo el edil.

Los martes en la plaza principal se realiza el programa ‘Platica con tu Alcalde’.