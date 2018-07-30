Un muerto tras chocar en su camioneta

MORELOS, COAH.- Ramón Castillo Márques de 24 años, residente de Eagle Pass, Texas, perdió la vida tras chocar la camioneta que conducía contra una palma del camellón central, para terminar estrellado contra una cerca.

El accidente se reportó a eso de las 20:08 horas de este domingo en el trayecto Morelos-Nava de la carretera Federal 57, a la altura del kilómetro 200+100, informaron autoridades policiacas.

El ahora occiso tripulaba una camioneta Dodge Ram Hemi color blanco con placas JPR-8682 del estado de Texas, el cual pierde el control y se impacta con una palma del camellón central, para posteriormente terminar su loca carrera impactado contra una cerca en el carril contrario de circulación.

Trascendió que el ahora fallecido manejaba presuntamente bajo los influjos del alcohol, de acuerdo a la versión de su primo de nombre Luis Vázquez Quesada de 22 años de edad, con domicilio en el ejido Piedras Negras.