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Coahuila

Acercan vacunas contra influenza y VPH a escuelas de Villa Unión

Estudiantes de la primaria Benito Juárez y del jardín de niños José María Morelos participan en jornadas de salud para completar sus esquemas de vacunación.

Por Alberto Ibarra - 10 noviembre, 2026 - 04:34 p.m.
Personal de salud acudió a planteles educativos de Villa Unión para acercar servicios preventivos a la comunidad escolar.
Personal de salud acudió a planteles educativos de Villa Unión para acercar servicios preventivos a la comunidad escolar.
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      VILLA UNIÓN, Coahuila - Estudiantes de la Escuela Primaria Benito Juárez y del Jardín de Niños José María Morelos y Pavón participaron en jornadas de salud enfocadas en la prevención de enfermedades y el cuidado de la población infantil.

      Vacunación y prevención de enfermedades

      Durante las actividades, personal de salud aplicó vacunas contra la influenza y el Virus del Papiloma Humano (VPH), además de revisar los esquemas de los menores para identificar las dosis que requieren completar.

      Importancia de la atención en planteles educativos

      La atención directamente en los planteles permitió acercar estos servicios a las familias y facilitar que niñas y niños mantengan actualizada su protección, especialmente ante los riesgos de enfermedades respiratorias durante la temporada de frío.

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