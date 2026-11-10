Acercan vacunas contra influenza y VPH a escuelas de Villa Unión

VILLA UNIÓN, Coahuila - Estudiantes de la Escuela Primaria Benito Juárez y del Jardín de Niños José María Morelos y Pavón participaron en jornadas de salud enfocadas en la prevención de enfermedades y el cuidado de la población infantil.

Vacunación y prevención de enfermedades

Durante las actividades, personal de salud aplicó vacunas contra la influenza y el Virus del Papiloma Humano (VPH), además de revisar los esquemas de los menores para identificar las dosis que requieren completar.

Importancia de la atención en planteles educativos

La atención directamente en los planteles permitió acercar estos servicios a las familias y facilitar que niñas y niños mantengan actualizada su protección, especialmente ante los riesgos de enfermedades respiratorias durante la temporada de frío.