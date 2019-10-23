Van a “michas” en Zaragoza para electrificación rural

ZARAGOZA, COAH. - Con la participación de Estado-Municipio se ha venido solucionando una serie de problemáticas de antaño de servicios básicas, tal es el caso de la Comunidad de El Remolino y del ejido El Mimbre que carecen de electrificación y que tras la gestión de la alcaldesa Ángeles Flores, se logró aterrizar los recursos por medio del programa “Vamos A Michas” la cantidad de 3.1 millones de pesos para solucionar esta situación.

“En nuestro Gobierno queremos que la gente viva bien, que no se acostumbre a no tener servicios básicos, por eso se formuló este programa donde los municipios aportan una cantidad y el Gobierno del Estado otra para lograr abatir el rezago de obras que pudiera existir, en esta ocasión más de 35 familias tendrán energía eléctrica en sus hogares” así lo declaro el Ejecutivo Estatal.

Así mismo, Miguel Ángel Riquelme Solís, Gobernador de Coahuila, reconoció la labor que ha venido realizando la alcaldesa en su municipio y le otorgó 12 MDP más para la introducción de agua y drenaje en la cabecera municipal tras estar ya colapsada por el paso del tiempo.