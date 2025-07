¿Obras o retroceso? Vecinos cuestionan decisiones de la administración de Richy Treviño

ALLENDE, COAH. – Molestia e incertidumbre han provocado entre vecinos las recientes acciones del gobierno municipal, luego de que se abriera una de las pocas calles en buen estado de la ciudad, misma que había sido pavimentada apenas el año pasado .

"¿Por qué abrir una calle que estaba bien?", cuestionó una habitante del sector, quien dijo no entender la lógica detrás de la obra. La percepción general entre los ciudadanos es de desconcierto , ya que señalan que existen otras vialidades en mal estado que no han recibido atención.

La falta de información oficial sobre el motivo de la intervención ha generado aún más descontento y ha alimentado sospechas sobre el uso de los recursos públicos , así como sobre los intereses que estarían detrás de las decisiones tomadas por la administración encabezada por Richy Treviño .