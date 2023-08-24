Vigilan caudales en Cinco Manantiales por las precipitaciones

Zaragoza, Coah.- Elementos de Protección Civil y Bomberos de los Cinco Manantiales, reportan caudales bajos en ríos y arroyos que conectan a todos los municipios de la región, a pesar de las lluvias de 4 pulgadas presentadas el pasado martes.

El titular del departamento de Zaragoza, Adalberto Longoria Mares dio a conocer que, hasta el momento, los ríos y arroyos que más abundan en la localidad y en el municipio de Villa Unión, se mantienen en un caudal bajo.

“Seguiremos monitoreando estos ríos y arroyos tanto de aquí como en Villa Unión, ya que es probable que más agua siga bajando de los escurrimientos en las diferentes serranías, como lo es en la serranía del Burro Zaragoza y la serranía del peyote en Villa Unión”, declaró.

Hasta el momento ninguna vialidad se ha visto obstruida, puente o vado que conecta a estos dos municipios, según el reporte de protección civil.