Vuelve del trabajo y halla casa incendiada

NAVA, COAH. - A primera hora de este sábado se atendió reporte de incendio en Calle Vicente Guerrero número 1118 en la Colonia Progreso, donde un domicilio se encontraba incendiándose en la segunda planta.

Luego del reporte, el departamento de Bomberos procedió a entrar por la puerta trasera para verificar que no se encontrara ninguna persona en el domicilio.

Al lugar arribó la unidad de Bomberos número 5217 que verificó que no se encontraba nadie en el lugar y luego procedieron a sofocar el incendio.

Vecinos trataron de localizar a la propietaria del domicilio la cual se encontraba trabajando en el Seguro Social de Piedras Negras cuando ocurrió el siniestro.

Al parecer el incendio fue provocado por un corto circuito, ya que un abanico de pedestal se encontraba conectado a un costado de la cama y al hacer un falso contacto, el fuego alcanzó a la cama y la base.

Solo se reportaron daños materiales tras la oportuna intervención de los traga fuegos.