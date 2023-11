ABRE LA PUERTA y se la lleva de encuentro un CAMIÓN

Acuña, Coah.- Elementos de Tránsito Municipal tomaron conocimiento de un accidente vial sobre calle Amistad y Corredor Industrial, donde se reportó qué un camión se había llevado de encuentro a un vehículo.

Al llegar al lugar se percataron de qu un vehículo Ford Focus 2001 se encontraba con la puerta trancada, este lo conducía Belén Cortés de 41 años, cuya acompañante no se percató que abrió la puerta de la unidad que posteriormente sería casi arrancada por un tractocamión.

La pesada unidad, conducida por David de León de 28 años, era un tractor modelo 2015 en color blanco que terminó dañada en la parte delantera.

No se reportaron personas lesionadas, ya que la copiloto de Belén no alcanzó a descender, por lo que no pasó a mayores; la responsable quedó bajo custodia de los uniformados hasta llegar a un acuerdo con el afectado en el Ministerio Público especializado en asuntos viales.