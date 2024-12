Accidente por alcohol en Ciudad Acuña: Conductor impacta carga de concreto

Ciudad Acuña.- Los accidentes relacionados con el consumo de alcohol siguen siendo una preocupación en Ciudad Acuña. Recientemente, elementos del Mando Coordinado acudieron a un choque en el libramiento Oriente, en el cruce con la calle Matamoros, donde un Volkswagen Jetta 2019 color guindo, conducido por Enrique, de 23 años, se impactó contra una carga de concreto.

Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas en el incidente. Sin embargo, el vehículo del joven conductor chocó contra la carga, cuyo propietario aún se desconoce. Al llegar al lugar del accidente, los elementos de seguridad confirmaron que Enrique se encontraba en estado de ebriedad. A pesar del choque, el conductor no sufrió lesiones y no fue necesario su traslado a un hospital.