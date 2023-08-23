Alerta índice suicida

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - La Fiscalía de la región norte 01, registra en lo que va del año 21 suicidios, de los cuales 19 de estos se han registrado en la ciudad de Piedras Negras, los otros dos casos han sido en los municipios de Nava y Allende.

Tan solo el pasado lunes en esta frontera dos personas decidieron terminar con su vida, el primero de los casos un joven de 23 años de edad, el segundo caso reportado se trataba de un hombre de 35 años.

El coordinador del Ministerio Público, Rogelio Gómez Rodríguez explicó que en la mayoría de los casos son hombres quienes por la vía de la asfixia han terminado con su existencia; aseguró que en la mayoría de los casos hay dos situaciones que orillan a las personas a tomar estas fatales decisiones.

“Van 19 suicidios registrados en la ciudad, las principales causas que orillan a las personas a tomar estas decisiones es la depresión o la falta de empleo. Tan solo el día del lunes fueron reportados dos casos de suicidios, uno en la mañana y el otro en la noche, tratándose de un hombre de 35 años”.