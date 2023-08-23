Arde vivienda en Valle Verde

Ciudad Acuña, Coah.- Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos minutos después de sofocar un incendio en la colonia Teotihuacán parte alta, atendieron el reporte de otro voraz incendio a vivienda en la colonia Valle Verde, debido a el sobrecalentamiento en una extensión.

Los bomberos arribaron hasta la calle Paraje y Labradores, encontrando la vivienda en llamas, por lo que se enfocaron en apagar el fuego.

De acuerdo al informe de elementos de Seguridad Pública, dijeron que el fuego sobrevino a causa del sobrecalentamiento en una extensión en una de las habitaciones, incendiando un colchón y posteriormente se extendió por toda la vivienda.

En el domicilio no se encontraba el propietario, por lo que no se reportaron personas lesionadas, solo los daños materiales totales.