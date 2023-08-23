Arrasa incendio con vivienda

Ciudad Acuña, Coah.- Un voraz incendio registrado en una vivienda de la colonia Teotihuacán, dejó como saldo pérdidas totales, así como todo reducido a cenizas, desconociendo hasta el momento las causas que ocasionaron dicho fuego.

Hasta el domicilio ubicado entre las calles Emilio Portes Gil y Aquiles Serdán se movilizaron los elementos del Heroico Cuerpo de bomberos, los cuales al arribar se percataron que de una de las ventanas del domicilio salían las fuertes llamaradas.

Así mismo, se entrevistaron con una vecina de nombre Serena Ramírez de 30 años, quien dijo que se percató que salía demasiado humo de la vivienda contigua a la suya, por lo que hizo el reporte al número de emergencias 911.

Los bomberos lograron sofocar las llamas e informaron al propietario de la vivienda de nombre Orlando Salas sobre lo ocurrido ya que en ese momento no se encontraba ahí.

Hasta el momento se desconocen las causas que originaron el incendio.

No hubo pérdidas humanas que lamentar, solo daños materiales ya que el fuego consumió en su totalidad dicha vivienda.