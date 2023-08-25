Arrolla y mata a estudiante

SALTILLO, COAH.- Un estudiante de 13 años de edad identificado como Juan Miguel, perdió la vida la tarde de este jueves, luego de ser atropellado por la conductora de una camioneta, quien dijo llamarse Iraís “N”, en hechos registrados en la colonia Lomas del Bosque, ubicada al oriente de Saltillo.

De acuerdo al padrastro del menor, Ernesto Almaraz Montiel, Juan Miguel se encontraba con él dentro de una unidad de transporte de personal del cual es chofer, cuando salió para cruzar la calle y dirigirse a su vivienda, justo enfrente de donde estaban estacionados.

El joven no tuvo precaución de voltear hacia los lados para revisar si se acercaba un automóvil y cruzó sin ver, por lo que terminó impactado por la camioneta Silverado de Iraís; debido a la velocidad con la que conducía, el espejo retrovisor lo tiró al pavimento y las llantas traseras de la pick up le pasaron por encima, lo que le provocó lesiones que terminaron con la vida del adolescente a los pocos minutos de que se registró el accidente.

La conductora detuvo su marcha y de inmediato se dio aviso a la Cruz Roja, pero al llegar los paramédicos se confirmó la muerte de Juan Miguel; por otra parte, Iraís quedó a disposición de los Agentes de Investigación Criminal para presentarla ante el Ministerio Público y que se defina su situación legal.