ASALTAN A UNA DAMA EN SU PROPIA CASA

Piedras Negras.-

Una mujer de nombre Alicia Flores, de 67 años, fue asaltada con violencia, después de que un sujeto se metió a su domicilio en la colonia Presidentes 3.

La dama comento a la policía que alrededor de las 4:30 AM de este jueves estaba dormida, pero escuchó un ruido su cocina, lo cual se levantó a revisar y miro a un hombre adentro la cual al verla este le enseño un cuchillo y la amenazó diciéndole que no gritara, si no la atacaría.

Este hombre aprovecho y le quito un celular y 300 pesos en efectivo para después darse a la fuga.

Rogelio Gómez Rodríguez, Coordinador de Ministerios Públicos, manifestó que se atendió el reporte y se pudo dar con la detención del responsable por parte de la Policía Preventiva Municipal.

El detenido es Enrique "N" alias "El Flaco", de 17 años.

Fue puesto a disposición del Ministerio Público para adolescentes por el delito de amenazas.

En un termino de 36 horas se definirá su situación jurídica.