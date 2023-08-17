Asegura AIC a “El Mermas”

CIUDAD ACUÑA, COAH.- Elementos de la Fiscalía General del Estado realizaron la detención de un sujeto identificado como “El Mermas”, tras una orden de aprehensión en su contra por el delito de robo en cuantía menor con calificativa cometido a transeúntes mediante intimidación con arma blanca y violencia

El arresto de Edgar “N” de 23 años se dio sobre las calles Aragón y Volcán Ajusco en el fraccionamiento Altos de Santa Teresa.

Dicha orden fue girada desde el pasado 27 de julio del presente año por un juez de primera instancia en materia penal del Sistema Acusatorio y Oral del distrito judicial de Acuña.

por lo que fue enviado al Cereso de Piedras Negras donde quedó en prisión y en espera de su primera audiencia para determinar su situación legal.