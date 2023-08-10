¡Cae asesina del martillo!

Zaragoza, Coah.- Un giro inesperado ocurrió en el caso de asesinato de un hombre a martillazos en el municipio de Zaragoza del pasado domingo, luego de que las investigaciones señalaran como posible responsable a la esposa, quien en un inicio trató de inculpar a la expareja del finado.

Trascendió que en su declaración inicial, aseguró que Rodrigo López González salió de su domicilio para comprar la cena, y que lo había encontrado momentos más tarde tirado en la calle con las heridas que le dieron muerte, sin embargo, fue un intento por despistar a las autoridades.

De acuerdo a los hechos que se han dado a conocer, la pareja sostuvo una discusión la madrugada del domingo cuando salían de un jaripeo, fue cuando Rodrigo se quedó dormido en el domicilio, cuando Nela Lorena N”, aprovechó para golpearlo salvajemente con un martillo en la parte superior del cráneo, dejándolo en agonía, muriendo horas después en un hospital de la ciudad de Piedras Negras.

Las autoridades encontraron suficientes evidencias para liberar la orden de aprehensión, por lo que este mismo miércoles, los elementos de la Agencia de Investigación Criminal, cumplimentaron la orden de aprehensión contra Nela Lorena "N” de 54 años, por haber asesinado a su esposo.

La mujer fue detenida por el delito de homicidio calificado por alevosía y ventaja, la orden de aprehensión fue girada por el juez de primera instancia en materia penal del sistema acusatorio y oral del distrito judicial de Acuña.