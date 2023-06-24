Cae hombre de Zaragoza por abuso sexual a menor de 15 años

Zaragoza, Coah.- El pasado viernes, un hombre de 58 años de edad con domicilio en el ejido Zaragoza, fue aprehendido por agentes de Investigación Criminal por el delito de abuso sexual a un menor de edad.

La orden de aprehensión fue girada por la jueza de Primera Instancia Especializada en Violencia Familiar contra las Mujeres, perteneciente al Distrito Judicial de ciudad Acuña, en contra del acusado quien responde al nombre de Juan Antonio N.

Detenido por el delito de violación equiparada en persona menor de 15 años, con agravantes de abuso de autoridad y de confianza, el hombre fue detenido por los agentes cuando se encontraba en la esquina de avenida CP Jorge Luis Flores Enríquez y calle Ignacio Aldama de la colonia Aeropuerto de ciudad Acuña.