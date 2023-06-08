Captura SP a los 3 mosqueteros con droga y objetos robados

CIUDAD ACUÑA, COAH.- Elementos del Mando Coordinado lograron la detención de Gerardo "N", Xendy "N" y Aracely "N" por los delitos de posesión de narcóticos y receptación culposa.

La información recabada por los elementos policiacos arroja que estas personas se dedicaban al narcomenudeo de la sustancia conocida como "Cristal", la cual cambiaban por artículos robados.

Después de numerosas quejas de los vecinos del fraccionamiento Fundadores se logró la detención y los cuales se les aseguraron 3 bolsas de "Cristal" con un peso de 22 gramos, 2 básculas digitales, una aspiradora, 2 pulidoras eléctricas y 7 taladros.

Se turnaron ante el Ministerio Público del Fuero Común y quienes serán los encargados de su situación legal y de deslindar responsabilidades.