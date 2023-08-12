Choca a taxista por pasarse alto

Acuña, Coah. - Dos vehículos se vieron involucrados en un accidente automovilístico reportado sobre el libramiento Emilio Mendoza Cisneros y calle Fernando Montes de Oca de la colonia Independencia.

Los elementos de Tránsito Municipal al momento de tomar conocimiento reportaron una persona lesionada y cuantiosos daños materiales.

Como responsable del choque aparece Simón "N"de 35 años, conductor de un auto Chevrolet Impala modelo 2001 en color café, mismo que no respetó el rótulo de alto.

Por parte afectada es un auto Chevrolet Beat modelo 2018, habilitado como taxi de la línea Monster, el cual era manejado por Víctor Reynaldo "N" de 42 años de edad.

Ambas unidades presentaban daños cuantiosos razón por la cual el caso sería canalizado ante el Ministerio Público Especializado en Asuntos Viales.

Quienes serán los encargados de que el responsable pague por los daños materiales así mismo el lesionado se quedó en el lugar ya que no amerita trasladado a un nosocomio.