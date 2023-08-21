Choca de frente al invadir carril

Acuña, Coah.- Se reportó al centro de emergencias 911 un fuerte Accidente vial sobre el libramiento sur poniente, a la altura de los conocidos columpios.

En este Accidente como conductor responsable aparece el señor Alberto Ruiz de 43 años de edad, quien al no tener precaución y andar bajos los influjos del alcohol, invade carril contrario y se impactó de frente contra una Ford explorer tipo pick modelo 2006 que era conducida por Samuel Lara de 47 años de edad.

Al lugar arribaron elementos del escuadrón auxiliar de emergencias para dar valoración médica a ambos conductores en lo que llegaban los paramédicos.

Así mismo arribaron elementos de tránsito municipal a tomar conocimiento de los hechos y a su vez acudieron paramédicos de Cruz roja mexicana al lugar para valorar a los lesionados trasladando al señor Alberto a un centro hospitalario para que reciba una mejor atención médica.

También se pidió el apoyo al departamento de bomberos y Protección civil ya que ambos vehículos presentaban derrame de combustible y así evitar un accidente más.

Por lo que el percance se turnó ante el ministerio público especializado en asuntos viales quienes serán los encargados de que el responsable pague los daños ocasionados.