Choca texana en Morelos

Morelos, Coah.- Un fuerte accidente vial se suscitó en la carretera antigua 57 en el tramo Morelos - Nava, el hecho tuvo lugar cerca de las pistas Carolinas en Morelos, y del que tomaron conocimiento elementos del Mando Coordinado.

Los hechos se registraron cuando una camioneta pick-up de color gris, Ford F150 con placas de Texas que conducía Nathalie Fraga García de 33 años y residente de Eagle Pass Texas se impactó contea una van con remolque, propiedad de Jesús Ramírez de 51 años, residente de Morelos.

La responsable sufrió una crisis nerviosa debido a lo fuerte del incidente, y el otro conductor no tenía lesiones visibles.

Los servicios de emergencia de Protección Civil y Bomberos de Morelos a cargo de Raul Garza Tron, atendieron la escena brindando la asistencia necesaria y el departamento de Seguridad Pública del Mando Coordinado deslindaron responsabilidades.