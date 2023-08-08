Chocan por dar vuelta policiaca

Acuña, Coah.- Se reporta al centro de emergencias 911 un fuerte Accidente vial sobre carretera presa de la amistad al altura de la entrada al parque industrial Amistad.

Aparece como presunto responsable el señor Santiago Joaquín de 51 años, que conducía una Chevrolet ATAHOE 2009, mismo que provocó ser impactado al no tener precaución y tratar de dar vuelta prohibida en ‘U’.

El otro vehículo es un Dodge Challenger con placas del estado de Texas, que era conducido por Israel Arturo Rodríguez de 24 años.

Al lugar arribaron paramédicos de Protección Civil y Cruz Roja, para dar valoración médica a los lesionados que fueron trasladados al hospital general, ya que Israel presentaba lesiones en columna y golpes en varias partes del cuerpo, mientras otra persona fue trasladada a la clínica 92 del seguro social para su mejor valoración médica.

También hicieron arribo elementos de tránsito municipal a tomar conocimiento de los hechos y detener al responsable para que pague por los daños ocasionados y gastos médicos que se generen.

Mismo que fue turnado ante el ministerio público especializado en asuntos viales quienes ahora serán los encargados de este percance vial.