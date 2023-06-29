Colisionan auto y tráiler frente al arco de bienvenida de Nava

Nava, Coahuila.- Un brutal accidente se registró entre un tracto camión y un auto particular sobre la carretera federal 57 frente al arco de bienvenida del municipio de Nava, dejando como saldo daños materiales de consideración y personas lesionadas.

Como presunto responsable aparece Javier Morales Padilla de 41 años, residente de la colonia Sarabia de la región Carbonífera, quien conducía un automóvil Chevrolet Cobalt de color arena y placas de circulación de Coahuila quien provocó el fuerte encontronazo contra el tracto camión.

La unidad afectada se trata de un tráiler Freightliner, modelo 2008 de color blanco, el cual conducía Rigoberto Varela Trujillo de 39 años de edad.

De acuerdo al parte informativo, el automóvil circulaba de sur a norte sobre el bulevar Leónides Guadarrama, pero al llegar al tratar de incorporarse a la carretera 57 no se percató que en ese momento el camión de carga circulaba a toda velocidad de poniente a oriente, sobreviniendo el fuerte choque en la parte lateral de la pesada unidad.

Ambos tripulantes resultaron lesionados y fueron trasladados a un nosocomio para su atención médica.

El percance fue turnado ante la autoridad correspondiente, quien deslindará responsabilidades.