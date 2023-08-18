Colisionan camioneros en la autopista premier

Allende, Coah.- Un joven de 14 años de edad resultó lesionado tras un severo choque ocurrido entre dos tractocamiones en la autopista Premier, cerca del kilómetro 36 que conecta a la ciudad de Nueva Rosita con el municipio de Allende.

Los elementos del departamento de Bomberos de Allende indicaron que el joven quien dormía en el camarote del tractocamión mientras su padre manejaba, resultó policontundido y con una crisis nerviosa, dolor e inflamación en pie derecho, así como un golpe en el labio.

Se le recomendó al padre del menor identificado como Maximino Razo Sánchez de 32 años, llevarlo al hospital del IMSS de Allende, para realizarle una mejor valoración médica.

“A pesar de la fuerte colisión, no se reportaron más heridos, el padre solo presentaba crisis nerviosa y se encontraba preocupado por su hijo, también el conductor del segundo tracto camión salió ileso del siniestro, ya cuando abordamos el lugar se encontraba la patrulla de la Guardia Nacional para deslindar responsabilidades”, indicó Hugo Martín Zubeldía Cantú, titular del departamento.