Deja encontronazo daños materiales

Ciudad Acuña, Coah.- Un fuerte accidente vial se registró en la intersección de Sur Poniente y Azaleas del fraccionamiento Santa Rosa, el cual dejó como saldo daños materiales significativos y personas lesionadas.

Autoridades informaron que como probable responsable del siniestro una Ford Escape de color rojo, modelo 2004 con placas de circulación del Estado de Coahuila, la cual era conducida por Misael Montejano Soriade 29 años.

El vehículo afectado fue un Honda Pilot blanco año 2009, cuyo conductor se identificó como Jorge García Castañeda de 59 años.

Al lugar acudieron paramédicos del Escuadrón Auxiliar de Emergencias para brindar los primeros auxilios, siendo trasladados a la Clínica 92 del IMSS para recibir una evaluación médica completa al conductor del carro afectado y a dos personas que lo acompañaban, siendo identificados como Irlanda Michelle Arevalo Reyes y Vladimir Carrillo Tovar ambos de 23 años.

Las autoridades correspondientes estarán investigando las circunstancias exactas que llevaron a este choque que dejó como saldo cuantiosos daños materiales a fin de determinar las responsabilidades para la reparación de daños materiales, así como de gastos médicos.